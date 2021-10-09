歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre ESMC）今天通報，南太平洋島國萬那杜地區發生規模6.7地震。

路透社報導，ESMC指出，這場地震震源深度為511公里；美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震發生後未發布海嘯警報。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1101009

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