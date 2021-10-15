工研院攜手「智慧長照大聯盟」會員仁寶(2324)集團與錸德(2349)集團，於蘆竹錸工場共同舉辦《聽見時光的聲音》重陽節活動，期待透過科技力量協助解決高齡需求，共創長照健康生活。

仁寶醫療事業子公司神寶醫資也在現場推出搭載AI人工智慧的輔聽器試配活動，提供民眾免費體驗聽力輔助設備服務。高齡族群透過配戴後，能明顯感受使用前後之差異，促進找尋各式聽力解決方案的意願，完善生活品質。

此次活動，也特別與錸工場蘆竹合好活力坊合作，錸工場在地深耕長日照服務的經驗，以及提供在地高齡族群導入社區健康促進課程與活動，鼓勵社區長者參與運動課程與環狀健身運動以提升高齡族群健康，本次也以聽力預防篩檢角度，提供更全面的健康促進方案。

此次活動連結專業華科基金會提供聽力保健講座與聽力篩檢服務，讓高齡族群透過聽力保健衛教更瞭解聽力保護的重要性與作法，更進一步提供免費聽力篩檢服務，以讓高齡族群得以瞭解自身聽力狀況，以提早因應。

工研院智慧長照大聯盟整合了長照相關不同領域的業者，讓經營場域的錸工場能與神寶醫資更深度的溝通合作共同打造長照產業的發展，落實以科技力量協助解決高齡長照需求的願景。人口高齡化已成為國際趨勢，我國將在2025年提前邁向超高齡社會，屆時每五人中將有一位是高齡長者。2020年8月在經濟部技術處的支持下，工研院成立「智慧長照大聯盟」此一開放式創新系統整合平台，讓全臺業者的照護技術產品可在平台上進行驗證、測試及整合，打破過去計畫研發到量產、商業化的斷層，實現在地老化的目標。