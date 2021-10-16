前臺灣省政府警政廳長，也是提倡警消分立的內政部消防署首任署長王一飛，（14日）因病逝世，享年89歲。王一飛家屬謹遵遺囑，不發訃文，目前遺體已火化運回王一飛福建省莆田老家的王家墓園安葬。日前還發簡訊祝賀老長官生日快樂新北市警察局長黃宗仁，遲遲未獲得回應，昨得知老長官病逝噩耗後悲慟不已，感嘆：「人生無常、哀悼痛失警界一代偉人。」

新北警局長黃宗仁表示，日前還發祝賀生日訊息，疑問著為何都沒有回訊，未料卻突聞惡耗，1998年認識王廳長交往至今，他的待人謙和與惇惇教誨如今仍歷歷在目，警界少了最偉大拓荒先者，是我們最大的損失，還是感謝年少時的勉勵，王廳長也如願能回到家鄉。

黃宗仁也有感而發說，在一個平凡的日子，卻在夜裡接到一個令人遺憾的訊息，臺灣省政府警政廳唯一的廳長與內政部消防署首任署長，王一飛先生於110年10月14日辭世的訊息，王前廳長是一位飽經戰亂滄桑轉輾來台的福建少年警官，一輩子貢獻給中華民國，一輩子爲臺灣治安奉獻努力，突聞惡耗，哲人其萎，悲慟不已！