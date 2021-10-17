受寒潮天氣影響，今晨北京很多地方最低氣溫首次跌破0℃。截至早晨8點，最低氣溫為-0.2℃，出現在6點44分，為觀象台站1969年以來10月中旬同期最低值。

據北京市氣象台今（17日）6時發布，今天白天晴，南風二三間四級，最高氣溫14℃；夜間晴間多雲，南轉北風一二級，最低氣溫2℃。

發布稱，寒潮藍色預警中，早晨氣溫低，寒意濃，外出及時添加保暖衣物；白天氣溫略有回升，中午前後適宜戶外活動，但仍需注意保暖，謹防著涼感冒。