北京今晨氣溫跌破0℃ 創52年以來同期最低紀錄 13:382021/10/17 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京今晨溫度跌破零度，部分地區還出現結霜現象。（取自大陸官方微信號「@氣象北京」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受寒潮天氣影響，今晨北京很多地方最低氣溫首次跌破0℃。截至早晨8點，最低氣溫為-0.2℃，出現在6點44分，為觀象台站1969年以來10月中旬同期最低值。 據北京市氣象台今（17日）6時發布，今天白天晴，南風二三間四級，最高氣溫14℃；夜間晴間多雲，南轉北風一二級，最低氣溫2℃。 發布稱，寒潮藍色預警中，早晨氣溫低，寒意濃，外出及時添加保暖衣物；白天氣溫略有回升，中午前後適宜戶外活動，但仍需注意保暖，謹防著涼感冒。 最強東北季風報到 入夜低溫探17度 下波冷空氣時間曝 美股拚連漲 聚焦重量級財報 #最低氣溫 #氣溫 #北京 #10月 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水觀音廟 拍到罕見火流星 04:102021/10/17 生活新聞 本土個案＋1 今宣布下階段防疫 運動不用戴口罩 04:102021/10/17 生活新聞 烈嶼鄉芋頭季敲定10／30開幕 暢遊小金門多重好禮帶回家 11:252021/10/17 生活 疫苗全齡施打開跑 第12輪明早10時起預約 3大國際疫苗上陣 11:182021/10/17 生活 台積領攻 台股本周再戰萬七 04:102021/10/17 專題周報 嘉市普發現金2000 通知單10月23日送到家 04:102021/10/17 地方新聞 電子旅遊票券平台祭國旅優惠 04:102021/10/17 時尚消費 星座理財(10月18日～10月22日)－巨蟹座（6月22日～7月22日） 就線論線 區間操作 04:102021/10/17 投資理財 外銷訂單旺 9月拚連19紅 04:102021/10/17 專題周報 星座理財(10月18日～10月22日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 國際財金 持續關注 04:102021/10/17 投資理財 精材 強勢收復月線 04:102021/10/17 證券．權證 兩岸熱門新聞 抵制「996」工作制 陸4應屆生創「公司作息表」波及百度騰訊大廠 - 兩岸 - 旺報 不斷輸入確診者 陸民航局對5家中外航空公司 發出熔斷指令 - 兩岸 - 旺報 美稱將協助台灣維持自衛能力 陸國防部：美欲以台制華 全時待戰 - 兩岸 - 旺報 神舟13號3名太空人順利進駐天和核心艙 - 兩岸 美艦闖進中俄聯合演習射擊海域 美俄艦僅相距60公尺 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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