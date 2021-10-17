美國空軍將超音速無人機(Supersonic uncrewed aerial vehicle)的研發合約給了美國初創公司艾克斯索尼克(Exosonic Inc.)，合約履行時間為15個月，要是研發順利，大約2023年初可以看成果。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據美國空軍生命週期管理中心技術加速器(Air Force Life Cycle Management Center’s AFWERX AFWERX) 的新聞稿，這項合約與是艾克斯索尼克與美國空軍研究實驗室、總統和執行空運局(Presidential and Executive Airlift Directorate)一起合作，這意味著超音速無人機研發案具有技術儲備的目的，在未來，相似的技術會推動研發新一代的超音速總統座機。

艾克斯索尼克公司表示：「我們很高興參與開發第一款專用超音速無人機，以幫助美國空軍進行訓練任務。」

該公司也指出，他們也正在研究靜音式超音速客機的技術儲備，而且相關專利已經建立起一條不錯的收入途徑。

艾克斯索尼克嘗試研發靜音式超音速客機(圖/Exosonic)

該公司執行長諾里斯‧泰(Norris Tie)說：「我們的願景是讓未來的客機能夠以超音速飛行，同時不會影響地面安寧。超音速無人機可以儲備學習設計、製造和維護機的知識。」