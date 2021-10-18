受到全球貿易需求大幅增加的影響，航運供應鏈從去年下半年開始就陷入緊繃，至今仍未緩解，缺櫃、塞港情形不斷上演，大量的貨物也讓陸運卡車、鐵路等跟著出現壅塞，即使不少專家都認為，只要等到需求消耗完畢，明年供應鏈慘況就能恢復正常，但美國運輸部長Pete Buttigieg卻表示，美國供應鏈問題確定會延續到明年，需求仍遠遠超過預期。

CNN報導，Pete Buttigieg就供應鏈危機何時能落幕發表看法，他說：「目前遇到的問題與挑戰確定會延續到明年，不僅是供應方面的狀況，需求面也超出預測，但我們可以採取短期或長期的措施來解決這些問題。」

Pete Buttigieg點出，美國總統拜登積極推動的1.2兆美元基礎建設法案，將是解決問題的最佳解方。該法案涵蓋道路、鐵路、港口及公共交通的資金，甚至有部分資金將直接用來緩解港口與機場附近的阻塞，目前已獲得參議院批准，但在眾議院卡關。

此外，Pete Buttigieg補充說道，「總統的港口基礎建設計畫高達170億美元，我們需要處理這些長期的問題，這些問題讓我們更容易受到供應鏈瓶頸的衝擊，當需求出現波動或中斷，就很容易發生像疫情期間所看到情形。」

目前美國塞港狀況持續，即使拜登要求港口以每周7天、24小時不間斷營運仍無法緩解，全球最大玩具製造商之一MGA Entertainment創辦人兼執行長Isaac Larian就表示，目前重要的問題是沒有人力，缺乏勞動力解決運輸困境。