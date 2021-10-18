產險網路投保金額前三季逾17億元 超過去年全年 11:432021/10/18 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據產險業統計資料顯示，由於有疫苗險、防疫保單網路投保1.81億的挹注，即使今年產險沒有海外旅綜險，但前三季產險網路投保前三季的金額已達17.01億元，較去年同期成長41％，並已超過去年全年業績16.81億元。 產險今年網路投保前三大項目分別是汽車險、機車險及疫苗險（法定傳染病綜合險）前三季累計網路投保金額分別是8.08億元、6.41億元以及1.82億元，此三大項網路投保金額占比已近96％。 權證星光大道－網家 營運旺到明年 樂富一號獲准追加募集 將增購龜山廠辦 #前三季 #產險網路投保 #疫苗險 #網路投保 #產險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大江獲美藥證 營運大進補 04:102021/10/18 證券．權證 台中第六選區 戰火提前點燃 04:102021/10/18 焦點要聞 最壞時機已過 成衣族群 第四季淡季不淡 04:102021/10/18 財經要聞 10年助500家長創業 200家庭脫貧 04:102021/10/18 財經要聞 8檔台股基金旺 今年來定期定額筆數倍增 10:542021/10/18 財經 雙引擎熱 晶宏今年獲利拚翻倍 04:102021/10/18 證券．權證 東洋學名藥 首度進軍美國市場 04:102021/10/18 證券．權證 花東大雨 各項農損理賠大不同 04:102021/10/18 投資理財 宏正 全年營收挑戰50億 04:102021/10/18 證券．權證 《通信網路》金管會點頭 統振接軌離開沙盒實驗 09:452021/10/18 財經 遠傳新經濟營收占比 提前達標 04:102021/10/18 產業．科技 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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