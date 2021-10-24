遊客可搭解說專車到賞鳥亭觀看黑琵棲息生態。（台江國家公園提供／程炳璋台南傳真）

台江國家公園黑琵季開跑，23日啟動黑琵線解說專車，儘管只開放假日每天兩班，專車詢問度超夯，網友搶訂1位難求，去年達9成滿，今年預計維持熱度。

今年上半年受限新冠肺炎疫情，民眾感覺還沒玩到，一轉眼就已年底，台江國家公園配合轄區內年度招牌黑琵季當賣點，去年推出解說專車一炮而紅，兩家大型飯店業者簽約合作，旅客可搭黑琵解說專車暢遊四草與七股看黑面琵鷺。

黑琵解說專車只有假日上下午各1班，去年推出後後，每年10月至隔年1月出班，共20多個班次，因疫情管制，每車只限20人，因車上配有台江解說員專業導覽黑琵棲息生態，成為超夯的台南知性生態旅遊，平均乘客達9成滿。

台江國家公園的解說專車在台江官網上可接受登記，23日開出今年首班車，網路上搶訂至10月底前只剩1個預定座位。

台江國家公園解說課表示，遊客搭乘專車可造訪台江國家公園遊客中心、七股黑面琵鷺賞鳥亭及特有生物研究保育中心黑琵展示館。

遊客搭車到七股區賞鳥亭，有台江解說志工為大家講解黑琵習性和棲地，志工會準備單筒望遠鏡，遊客有機會親眼看到黑面琵鷺及裏海燕鷗等冬候鳥，近距離觀察濕地生態系的環境特性。