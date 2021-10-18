大雅警分局和平鴿志工宣導團展開反詐宣導。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局和平鴿志工宣導團展開反詐宣導。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局和平鴿志工宣導團受疫情影響，相關實體宣導活動未能如期參與，現下疫情趨緩，17日透過台中市飛鴻歌唱協會所舉辦「第19屆飛鴻盃歌唱大賽」，活動開跑前率先以「酒醉的蝴蝶」一曲獻舞炒熱氣氛，拉進警察與社區居民的距離。

大雅分局和平鴿志工宣導團於上半年成軍以來，遇上台灣疫情嚴竣時刻，相關實體宣導活動未能如期參與，現下疫情趨緩，大雅警對宣導仍刻不容緩，遂召集平日具專才之和平鴿志工團再次出發。

昨日上午透過台中市飛鴻歌唱協會所舉辦之「第19屆飛鴻盃歌唱大賽」，和平鴿志工團於活動開跑前，率先以「酒醉的蝴蝶」一曲獻舞炒熱氣氛，拉進警察與社區居民的距離，並於舞曲結束後，緊接由偵查隊人員針對反詐騙手法進行宣導，並舉辦有獎徵答進行互動，現場民眾踴躍回答，將反詐騙知識普及於里、鄰間。

大雅分局分局長賈立民表示，為配合政府實施三級警戒相關措施，許多實體宣導均停擺許久，然詐騙案件仍持續增加，尤其以「假投資類」詐騙案件最多，並以中壯年族群為主，通常財損金額少則幾十萬，多則百來萬，防疫期間分局均以網路宣導方式(如臉書、LINE群組)為主，向民眾呼籲慎防詐騙，現今希望藉由在地活動，以面對面宣導方式，將當紅的詐騙手段，宣導予民眾了解，使民眾感受到警方犯罪預防之用心，達到提升民眾防詐之識能。