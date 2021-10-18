日本首相岸田文雄17日考察福島核電站後對記者表示，福島核廢水排海計畫至關重要，不能推遲。日本政府將從科學角度和透明度出發，就核廢水排海安全性作出解釋，以消除各界擔憂。中國外交部發言人趙立堅今天（18日）在例行記者會中呼籲日本政府，應撤銷錯誤決定。

趙立堅表示，今年4月，日本政府單方面作出將福島核廢水向海洋排放決定後，引發環太平洋各國以及日本國內民眾廣泛質疑和反對。日方這一決定沒有窮盡安全處置手段，沒有全面公開相關信息，沒有與周邊國家等利益攸關方充分協商，也沒有拿出可有效監督核查的安排。國際社會對此表達關切與反對完全正當合理，日方不能置若罔聞。

趙立堅說，中方多次強調，福島核廢水處置問題不是日本一家的私事，而是關乎環太平洋國家公眾健康和全球海洋生態環境的重大國際議題。國際社會已對日方排海決策的合理性、科學性、決策數據可信性、核廢水淨化設備可靠性等提出諸多關切。

趙立堅呼籲，日方理應傾聽國際社會呼聲，撤銷錯誤決定，停止推進向海洋排放核廢水的準備工作。在同利益攸關方和有關國際機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動核廢水排海。