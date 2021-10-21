大陸「@中國員警網」21日消息，大陸涉毒音樂人宋冬野的一篇微博引發熱議，他稱「藝人這個行業是抑鬱症和精神疾病的重災區」「殺人的一直都是販毒者，不是我」……他洋洋灑灑寫了一大篇〈賣慘文〉，言辭中透露著委屈，絲毫沒有反省的意思，令人憤慨。

消息稱，中共中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。宋冬野的〈賣慘文〉是對藝人吸毒行為的洗白，更是對法律的漠視，其被網友舉報、微博被禁言實屬咎由自取。

消息表示，隨著大陸文化娛樂市場的快速發展，一些明星自我膨脹，漠視法律與道德，為了追求所謂的刺激，在毒霧彌漫中墮落放縱，既自毀前程又傷害了粉絲的情感，給社會帶來極壞的影響。名人明星吸毒被曝光以後，絕大多數網友都表達了惋惜、譴責等聲音，但是也有部分網友為這些涉毒明星進行辯解，認為他們是由於創作壓力太大才通過吸毒獲取靈感。這個觀點顯然是錯誤且危險的。吸毒從來不是獲取靈感的「靈丹妙藥」，任何藉口都不能成為吸毒的理由。說到底，明星吸毒還是德不配位、藝不配位惹的禍，腰包鼓了的同時還受到萬千追捧、一呼百應，聲色犬馬之下丟了從藝做人的初心。

消息指出，和平時期，公安隊伍是犧牲最多、奉獻最大的一支隊伍，其中，緝毒員警是這支隊伍中最危險的警種之一，他們用鮮血和生命守護著法律的威嚴、國家的安寧。在毒品這條罪惡的利益鏈上，吸毒者也是一環，倘若涉毒藝人通過一段時間的「沉寂」後再度複出，依舊活躍在公眾視線中，不僅讓犧牲緝毒員警的鮮血白流，也會對社會大眾尤其是青少年造成不良導向，勢必汙染娛樂圈乃至全社會的風氣。涉毒藝人當然可以重新開始工作，但絕對不能成為公眾人物、繼續享受鮮花與掌聲，這是對涉毒藝人和劣跡藝人劃出的規則紅線。

消息強調，「涉毒藝人不得復出」既是對相關法律法規的具體落實，也是行業監管的再度重申。只有讓劣跡藝人為自己的違法行為付出慘痛代價，才能給其他公眾人物敲響警鐘，使他們恪守法律底線、嚴守從業規則，從而淨化娛樂圈風氣，營造健康無「毒」的文化環境，在全社會形成對毒品「零容忍」的輿論共識。

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