加州未來幾年將有好幾座化石燃料發電廠與一座核電廠關廠除役，預計因此將減少近一成的發電量，為避免出現缺電的危機，加州正積極覓電以掌握可靠電力來源。由於將逐漸淘汰4座天然氣發電廠，該州僅存的核電廠Diablo Canyon也將於2024年啟動退役，加州公用事業委員會已要求電力公司採購空前的再生能源與電池儲能。

該州行文要求PG&E與愛迪生(Edison International)南加州電力公司未來幾年採購逾14000兆瓦的發電量與儲電，採購量相當於加州夏季尖峰用電需求的3分之1。雖然兩家公司正在迅速洽簽購電合約，但加州能源委員會和該州的電網營運商近來紛紛示警，指這些購電量可能不足以避免加州未來幾年夏季出現電力短缺。

加州其實今年維持電力供應不中斷已相當吃力，一方面野火阻斷電力輸送，另一方面一場嚴重的旱災也重創西部的水力發電。該州的困境凸顯快速轉型至更潔淨能源所面臨的挑戰，美國和許多國家都相繼開支票，保證透過加快能源轉型來因應氣候變遷的問題。加州於2018年通過的一項法律，要求該州在 2045年之前實現電網零碳排放的目標。

加州公用事業委員會能源暨氣候政策執行董事藍道夫(Edward Randolph)表示，自2018年批准PG&E核電廠Diablo Canyon的退役計劃以來，該委員會就有因應方案，只不過由於目前西岸電力供給出現重大變化，原本的因應方案必需進行調整。

更糟的是，鄰近加州的幾個州近年來也採取關閉燃煤發電廠的動作，因此每當出現高溫用電需求暴增時，加州可以進口的電力也大幅減少。

藍道夫指出，「變化最大的是，美國西部出現熱浪的規模越來越大，頻率也越來越高，這是我們原先因應方案並未設想的狀況。」