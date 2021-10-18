邁向「淨零」 英國擬宣布資助核電廠計劃 20:142021/10/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《英國電訊報》17日報導，英國政府為推行「淨零排放」（Net Zero）策略，將在2024年大選前宣布資助新核電廠計劃。報導引述政府消息人士報導，英國能源公司EDF Energy為供電英格蘭東部薩福克郡（Suffolk）預定興建的核電廠Sizewell C，料是政府的頭號資助目標。 《國際產業》英國淨零策略 料將興建核電廠 新纖定短中長期減碳計畫 2050年達淨零碳排目標 #資助 #核電廠 #英國 #計劃 #淨零 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應未來幾年退役1成發電量 加州急覓電 19:532021/10/18 財經 《光電股》聯合再生衝刺太陽能案場 至年底約30MW掛表 17:412021/10/18 財經 中華開發「行動基因」 推台灣生技接軌國際 12:192021/10/18 財經 英國議員遇刺身亡 嫌犯有激進風險情治單位未留意 08:532021/10/18 國際 美急修補與法關係 對英失望透頂內幕曝光 12:452021/10/18 國際 元富證號召疫後淨灘 百名志工響應 04:102021/10/18 證券．權證 威廉王子獎勵因應氣候變遷 保育森林珊瑚獲殊榮 11:582021/10/18 國際 《國際產業》砸3億多美元 福特將在英國廠生產電動車零件 15:082021/10/18 財經 美入境新規定沒有高端疫苗 公司回應了 11:562021/10/18 財經 莫文蔚首度遠端錄音大秀唱功 製作人狂讚零調整 12:342021/10/18 娛樂 林予晞串連愛心助40家社福機構 哽咽憶「只能在加護病房外視訊」 19:082021/10/18 娛樂 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 樂富一號獲准追加募集 將增購龜山廠辦 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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