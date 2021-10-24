沙烏地阿拉伯 計劃2060年達成淨零排放 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼23日在「沙烏地綠色倡議」會議裡表示，沙國目標在2060年達成淨零排放，並把每年減少的碳排放量，提高逾一倍至將近2.8億公噸。他同時強調，沙國會維持在加強全球石油市場安全與穩定上所扮演的領導地位。 沙國王儲設雄心目標 2060年達成淨零碳排 全國技能競賽開跑未滿一月 新北小將已包辦2職類金銀銅獎 #沙烏地阿拉伯 #淨零排放 #計劃 #王儲薩爾曼 #沙烏地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3七堵段6百萬保時捷疑打滑追撞前車 車頭全毀、零件散落一地 12:482021/10/24 社會 大陸疫情燒 蘭州市終止遊客一切旅行活動、採就地隔離 11:402021/10/24 兩岸 從COVID-19到ESG 建築業擁抱科技邁向永續 04:102021/10/24 產業．科技 北北基宜大雨特報 未來一周天氣出爐 2地連雨9天 09:112021/10/24 生活 地牛翻身 北市文山區一處公寓外牆10幾塊紅磚自6樓砸落 15:302021/10/24 生活 產經解析－中國經濟穩定復甦 吸引全球目光 04:102021/10/24 全球財經 地牛狂搖 礁溪飯店招牌掉落 嚇壞宜蘭人 13:522021/10/24 生活 地牛大翻身驚動全台 五都首長都說話了 15:072021/10/24 政治 車王電兼華德動能董事長蔡裕慶 超前布局電巴讓世界看見車王電 04:102021/10/24 專題周報 靈鷲山攜手福容大飯店愛地球 180人淨灘看沙雕 16:442021/10/23 生活 《寒冬》雜誌為太極門案發聲 聯合國日發表新書 19:192021/10/24 社會 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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