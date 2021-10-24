沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼23日在「沙烏地綠色倡議」會議裡表示，沙國目標在2060年達成淨零排放，並把每年減少的碳排放量，提高逾一倍至將近2.8億公噸。他同時強調，沙國會維持在加強全球石油市場安全與穩定上所扮演的領導地位。