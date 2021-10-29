法國總統馬克宏重申澳洲撤銷潛艦合約的舉動是「破壞兩國間互信關係」；對此澳洲國防部部長杜登認為，法國之所以持續表達不滿，是因為法國總統大選選戰臨近所致。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，自從今年9月澳洲與法國爆發潛艦合約爭議後，兩國領導人28日首度通電話。

在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話過程中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）再度提出批評，指澳洲片面撤銷造價澳幣900億元（約新台幣1兆8800億元）的法國傳統動力潛艦合約，轉而訂購美國核動力潛艦的做法，已經「破壞兩國間互信關係」。

在通話結束後，莫里森透過一位不具名發言人回應，指莫里森與馬克宏在電話中進行了「坦率的討論」。

杜登（Peter Dutton）今天上午呼應莫里森的說法；杜登表示，莫里森與馬克宏通話，是一項「具有建設性」的舉動。

至於馬克宏指澳洲「破壞兩國間互信關係」的批評，杜登認為這是和法國明年4月將舉行總統大選有關。杜登指出，隨著選戰臨近，法國需要持續表達他們的憤怒。

杜登解釋：「政治人物遇上選戰，總會產生有趣的混合作用。」

杜登坦承，目前澳、法關係仍有待改善；但他相信，明年法國大選結束後，兩國關係可望邁向正常化。

杜登強調，澳洲「理解」法國的挫折感受；但他同時強調，澳洲是基於國家利益考慮，才做出撤銷訂造法國傳統動力潛艦合約的決定。他指出，核動力潛艦將會提供澳洲未來數十年的安全保障；對於有關決定，澳洲絕不動搖。

報導也提到，莫里森即將在30日、31日出席於羅馬舉行的20國集團（G20）峰會；接著將前往英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席於31日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。預料莫里森和馬克宏將會在G20峰會和COP26會議中見面。

報導指出，在昨天的電話通話中，莫里森提到澳洲致力於2050年達成淨零排放的目標；馬克宏則指澳洲需要針對氣候變遷問題而削減煤炭的生產和消耗。

杜登今天表示，莫里森致力達成淨零排放的目標，同時確保經濟和就業不會受到衝擊。