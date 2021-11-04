巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2019年初就任，他政府的環境政策廣受國內外批評，在他任內頭三年用於研究氣候變遷影響的預算減少了93%，對氣候政策影響重大。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，根據巴西聯邦政府綜合預算系統（Siop）的資料，2016年1月至2018年12月三年期間，氣候變遷研究的資金總額為巴西幣3110萬元（約新台幣1億5469萬元）。波索納洛自2019年1月上任以來的相關支出僅為巴西幣210萬元（約新台幣1044萬元）。

報導說，巴西環境氣候智庫塔拉諾亞（Talanoa）研究所主任溫特斯泰爾（Natalie Unterstell）說，世界各國應大力投資於減輕氣候變化影響的研究和方案，巴西政府削減相關支出，顯示這不是巴西公共政策制定者的優先事項。

溫特斯泰爾說，這些數字顯示投資低於巴西應對氣候危機的需要，同時反映政府內部環境議程的癱瘓。

氣候變遷是由人類活動引起的地球氣候的一系列變化，主要因素之一是排放二氧化碳、甲烷等導致溫室效應的氣體。

研究顯示，巴西等高度依賴農產品出口的國家，特別容易受到氣候變化影響，例如降雨和風的變化，可能使長期乾旱、寒冷和熱浪等極端天氣事件頻繁出現。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日在蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕，11月2日包括巴西、中國等100多個國家代表簽署森林交易協議（Forest Deal），目標是到2030年全球森林砍伐為零。

巴西還將到2030年減少溫室氣體的目標從43%提高到50%，並致力於將達到非法砍伐森林歸零的目標從2030年提前到2028年。

波索納洛政府的環境政策受到國內外批評，但另一方面得到巴西農業綜合企業和採礦業等部門支持。

2019年和2020年，巴西森林破壞達到2008年以來最高水準，超過2萬平方公里的森林被砍伐。這兩年發生的森林砍伐和森林火災，引起國內外非政府組織和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖的反應。

波索納洛對氣候變化的立場也受到環保人士和科學家批評，例如在2019年COP25結束後，波索納洛曾表示「對氣候變化的國際壓力是商業遊戲的一部分，目的是傷害像巴西這樣的發展中國家」。

前外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）也質疑氣候變化由人類行為引起的說法，與科學界共識背道而馳。

前環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）承認人類對氣候變化的責任，但他在2019年初上任後，就解散負責制定有關議題的公共政策部門。直到2020年在國際批評下才恢復有關部門。

薩勒斯今年6月離職，原因是他涉嫌與一群從亞馬遜走私木材的商人有牽連。（編輯：郭中翰）1101104