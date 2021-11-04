法國疫情升溫，政府昨天宣布疫情新增確診人數時隔近兩個月再次突破萬人大關，再加上法國醫療體系嚴重缺工問題，早已拉警報，面對新一波疫情，醫療能量負荷引發關注。

法國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫，昨天公共健康局（Santé publique France）公布，過去24小時新增病例突破萬人大關，是9月14日之後再次超過一萬人門檻；住院人數則新增84人，也是9月6日後未曾再見過的升幅。

眼見新一波疫情來勢洶洶，加上法國醫療院所缺工問題極度嚴重。法國醫院聯盟（Fédération Hospitalière de France）主席瓦爾杜（Frederic Valletoux）坦言，「醫院還撐得下去，但每一波疫情都比前一波更困難。關注議題的人早在好久之前就已拉起警報，沒理由情況能有所好轉」。

法國醫療體系現狀令人堪憂，法國科學委員會（Conseil scientifique）主席戴佛西（Jean-François Delfraissy）日前就指出，由於缺乏護理人員，公立醫院中有20%的病床恐必須撤除，該數字隨即引發醫療體系爭論。

政府表示此數據可議，已展開進一步調查；瓦爾杜也表示將檢驗數據。但瓦爾杜認為，無論如何，這都反映醫院「真實現象」，他估計將削減5%到10%的病床，「狀況比疫情前還嚴重」。

衛生部長維宏（Olivier Véran）表示，醫院缺乏人力的狀況「法國並非特例，全歐洲都是，只要在醫院用勇氣與專業面對一波波疫情的地方都會發生」。但他也在解放報（Libération）專訪中坦言，醫院情況很艱難，醫療輔助人員的職缺和2019年相比增加近3分之1。

瓦爾杜在費加洛報（Le Figaro）今天刊出的分析中指出，法國醫院應該補足大量人力缺口，例如護理人員、外科與麻醉護理人員、放射科操作人員與復健師等。他表示，「應該要重整醫院相當沈重的體系」，例如減少官僚作業，改善醫療支出規範等，「這樣才能讓醫院獲得更多資金並讓機器再次啟動」。

面對疫情升溫，政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）昨天也宣布，8日諸聖節（Toussaint）連假結束返校後，有超過半數疫情較嚴重省份的國小學生將重新強制戴口罩。

世界衛生組織（WHO）今天指出，歐洲目前的傳播速度，「非常令人擔憂」，並表示擔心接下來至明年2月，死亡病例恐再增加50萬名。