中華民國不孕症基金會舉辦「良娠吉時」記者會，網紅「流氓夫妻」媽媽顆顆（右一）也應邀出席。（馮惠宜攝）

網紅「流氓夫妻」媽媽顆顆26歲結婚後即開始做人計畫，最後仍透過試管嬰兒才在31歲生下女兒；中華民國不孕症基金會10日在台中舉辦「良娠吉時」記者會，顆顆現身說法，坦言自己找不到原因就是無法自然受孕，生孩子這件事不是努力就行；不孕症權威李茂盛也提醒，晚婚晚生，錯過最佳妊娠（懷孕）吉時，恐落入無「產」階級。

根據行政院性別平等會統計，2020年台灣男性、女性的平均結婚年齡雙雙突破30大關，中華民國不孕症基金會董事長李茂盛指出，最佳良「娠」時機與年齡大有關係，以女性來說，最適合懷孕年齡為25至30歲，因女性30歲後的平均卵子數量已不到巔峰時期的5％，「卵」實力逐年降低；此外，男性也可能因為生活壓力大、環境賀爾蒙等影響精蟲品質，即使性功能正常，但精子品質或數量也也會隨著年齡增長而減弱。

茂盛醫院執行長李俊逸建議夫妻未避孕卻半年內無法懷孕，應一同至生殖機構進行家族史檢查、男性精液精蟲檢查、女性卵巢功能檢查、輸卵管攝影、荷爾蒙及黃體功能檢查等「孕前五查」，及早掌握到不孕可能性，儘早尋求生殖機構協助，就能早享人工生殖補助擴大方案把握「五查三早」讓好孕及早報到。

顆顆表示，26歲結婚後即開始做人計畫，她一度以為「只要肯努力就可以達到目標」，但生小孩顯然運氣很重要，雖然找不到不孕原因，最後還是透過試管嬰兒在31歲才有了女兒，她奉勸有意結婚的男女朋友，先去檢查一下，不要把結婚生子當成理所當然。