知名作家、主持人吳淡如，如今較少出現在螢光幕前，但她仍持續寫作、研究理財，甚至不斷進修，將拿下第二個博士學位，吳淡如也經常上社群分享生活與所思所想，昨天(11/15)她po文聊最近的心理變化，表示自認已經退休了，未來的日子，只剩一個「重要的任務」。

經常在臉書分享見聞與心情的吳淡如，昨天po文，表示過了中年，無論需要做的事情有多少，心境多半還是悠閒的，「主要是我認為我已經退休了。不太受這個世界的約束」。

自認退休的吳淡如，對未來生活的目標其實很簡單，「把日子過好，是重要任務」，認為能把日子過好，情商就會高，「至少不會當一個以情緒暴力危害家人的中年婦女，呵呵」，吳淡如坦言自己住在城市的日子，超過鄉下兩倍，但內心裡仍是有個「鄉下孩子」，喜歡親近自然的生活，天氣好的時候，坐在家附近的河堤看野花、河水與夕陽，「鳥語花香蟲鳴風聲都是剛需」。

她也透露雖然公司有聘司機，但司機的任務多半在幫忙送貨，因為她喜歡騎腳踏車回家，所以很少需要被載，「一個人坐在河邊，世界非常寧靜。特別是飽食一頓之後」，許多網友認同並羨慕吳淡如當今的生活，直呼非常喜歡這樣的生活態度，「喜歡您…把日子過的很舒服」、「隨心所欲！平安過日子」、「很認同真的是人到中年，就是要隨心過日子！」。