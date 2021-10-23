贛鋒國際貿易（上海）和Bacanora Lithium PLC在10月22日晚間發布聲明稱，英國併購委員會（U.K.Takeover Panel）已經暫停贛鋒收購Bacanora Lithium全部已發行股本的時間表，直到滿足墨西哥政府的批准條件或獲得豁免。

界面新聞23日報導，贛鋒國際貿易（上海）是大陸鋰業巨頭：江西贛鋒鋰業的全資子公司。該公司表示，收購提議是有條件的，其中包括滿足墨西哥正反壟斷審查的條件或獲得豁免。該公司表示，這一條件與獲得英國併購委員會的官方授權或監管許可有關。

目前墨西哥反壟斷審查條件既沒有豁免也沒有滿足，墨西哥聯邦經濟競爭委員會（FECC）正在審查此事。贛鋒表示，FECC正與兩家公司積極討論，他們正在向監管機構提供進一步資訊。贛鋒預計暫停的時間表將在審查條件得到滿足或豁免之日恢復，而要約的每個條件都須在12月31日前得到滿足或豁免。

報導稱，2021年5月，贛鋒鋰業宣布全資子公司上海贛鋒擬對Bacanora公司進行要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊；上海贛鋒與Bacanora各持有Sonora項目50％股權，Sonora專案總鋰資源量為約合882萬噸碳酸鋰當量。