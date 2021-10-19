火鍋產值持續攀升，看好火鍋市場龐大需求，統一超(2912)7-ELEVEN自10月20日起祭出全新「名鍋盛典」火鍋季活動，線上線下蒐羅超過70款名店湯底，可搭配肉品、海鮮、蔬菜盤、火鍋料、各式沾醬、鍋具等周邊商品，並推出全新鮮食鍋物，統一超預估，可望帶動相關類別業績成長2成以上。

時序入秋，微涼天氣讓火鍋控蠢蠢欲動，7-ELEVEN發現疫情期間外食族對於餐點講求快速方便，宅家煮鍋相對安全衛生，符合就近買、安心吃的消費型態，7-ELEVEN觀察到整體火鍋市場產值持續倍增，多年來藉由預購誌、i預購等平台每年販售上千款名店鍋物和周邊商品，業績更是逐年成長，光是去年火鍋季掌握「冒煙商機」，相關類別約可創造超過3億元業績。

為搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，7-ELEVEN每逢秋冬也會推出季節限定的鮮食鍋物滿足消費者「暖食」需求，今年擴大規模，自10月20日起祭出全新「名鍋盛典」火鍋季活動，線上線下一口氣蒐羅超過70款名店湯底，可搭配肉品、海鮮、蔬菜盤、火鍋料、各式沾醬、鍋具等上百種周邊商品，並推出全新鮮食鍋物，提供離家最近的火鍋專門店提案，積極拓展低溫滾燙經濟。

值得一提的是，7-ELEVEN自10月20日起也推出與晶華酒店合作獨家新品，首次聯手高檔鍋物品牌「三燔本家」將招牌壽喜燒鍋變成主打一人微波即享的個人鍋「晶華三燔壽喜燒鍋」及冷凍規格適合1至2人小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒」，內含正宗壽喜燒湯底、洋蔥、烏龍麵、澳洲牛五花等，均由晶華酒店主廚指導監製風味，宅家煮鍋也能打造有如置身五星飯店般儀式感。

此外，7-ELEVEN亦提供豐富的生鮮商品選擇，於住宅型商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱、並且擴大導入冷凍雙門冰箱結構，同步販售鍋底、各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，新品更有頂級日本和牛、極品豬肉片，就近也能買到小奢華的高級食材；近千間門市也導入「生鮮蔬果專櫃」販售超過20款有機蔬菜、近期更推出已清洗截切完畢可直接下鍋的蔬果和菇類，讓消費者省時省力、隨時加菜。