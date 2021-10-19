2022年「水稻收入保險」將上路，農糧署證實，明年元旦起水稻災害現金救助將納入「基本型」水稻收入保險，而稻作直接給付則納入「加強型」水稻收入保險，也就是明年起到做直接給付與災害現金救助雙雙退場，透過轉入水稻險制度，在發生農損的第一時間啟動理賠，也讓不申報公糧的農民可以穩定收入。

根據農委會預告「水稻收入保險實施及保費補助辦法」指出，水稻收入保險分成基本型與加強型兩種，合法種植水稻的農民都必須強制納保基本型保險，各鄉鎮市區每公頃實際產量只要低於過去5年平均基準產量8成，也就是減產達2成就可獲得理賠，理賠金額每公頃1.8萬。

加強型保險鼓勵未繳公糧的農民投保，加強型採鄉鎮市區保費制，農委會將補助一半保費，農民只需繳交1成保費即可成立保單，將依賠產量與實際產量之差額計算理賠金額，損失越多理賠越多。

農糧署表示，現行「對地綠色環境給付計畫」中，稻穀保價收購和直接給付雙軌並行，即不交公糧也多一個領取直接給付的選擇。為配合明年水稻收入保險的上路，農糧署將稻作直接給付納入加強型水稻保險當中，即使不申報繳交公糧仍可保障收入，近日已召開宣導會與地方宣導。

農糧署表示，災害現金救助過去僅保障水災、風災等天然災害，對病蟲害等減產卻沒有救助，因此水稻災害現金救助範圍納入基本型水稻收入保險中，只要減產2成即可啟賠，也省去田間勘災的認定作業時間。

全國農會總幹事張永成表示，現在農業很多災損都在逐漸走向農保制度，以水稻直接給付為例，當初目的是要減少公糧的繳交，但繳交公糧的收入比直接給付還好，使得繳交量不減反增，這次納入收入保險是否能改善上述情況，仍待觀察。