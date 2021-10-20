雀巢看好零售需求成長 上修全年財測 18:092021/10/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雀巢（Nestle）20日公布今年前三季營收632.9億瑞士法郎（約686億美元），高於去年同期的619.1億瑞士法郎，也高於公司預期。雀巢表示年初以來咖啡、寵物保健及素食品牌業績強勁成長，使前三季有機營收成長7.6％。雀巢看好年終零售需求，預期今年全年有機營收成長6％至7％，高於先前預期的5％至6％。 全球氣候投資成長 減速 熱門股－德微 營運亮眼站上新高 #雀巢 #億瑞士法郎 #有機 #營收成長 #上修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股第四季 消費領頭上攻 04:102021/10/20 投資理財 臻鼎、華通 Q4營運更上層樓 04:102021/10/20 證券．權證 《國際產業》法商萬喜Q3獲利超預期 全年跳升在望 14:512021/10/20 財經 東元攻電動車動力系統 三年內營收占機電事業一成 16:202021/10/20 財經 傳統旺季＋五倍券助攻 東森購物：Q4旺上加旺 04:102021/10/20 產業．科技 《半導體》世界先進Q4業績再拚新高 11月2日法說 12:522021/10/20 財經 《鋼鐵股》海光Q4喜迎旺季 今年營運再拚增2位數 12:012021/10/20 財經 MCU夯 盛群明年接單上看八成 04:102021/10/20 證券．權證 原物料價格狂飆 花旗：通膨增溫但不失控 15:162021/10/20 財經 立隆電多路進擊 明年營收不看淡 04:102021/10/20 證券．權證 IMF調降今年亞洲經濟成長預測 07:562021/10/20 財經 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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