羅技國際(Logitech International)周二表示，繼續看見居家工作者對其產品需求的增加，該電腦周邊設備製造商上季銷售有所成長。

該鍵盤、滑鼠製造商表示，第二財季(7~9月)銷售按年增加4%，達13.1億美元，優於Refinitiv分析師的12.5億美元預測。其中滑鼠裝置業務增加了12%，鍵盤業務增加了17%。

然而羅技上季的非GAAP(非通用會計準則)營業利益跌40%，來到2.11億美元，低於去年同期的3.54億美元。上季非GAAP EPS為1.05美元，低於去年同期的1.87美元。

在新冠肺炎嚴重期間，居家辦公人士買了更多麥克風和網路攝影機等遠端會議裝置，羅技一直享受豐富果實。其他例如居家休閒遊戲者購買專業的鍵盤、滑鼠和控制器，也推進羅技業績。

羅技維持了截至明年三月本財年的年度展望，並表示全年非GAAP營業利益在8億至8.5億美元之間。

執行長Bracken Darrell在聲明中說，儘管供應鏈面臨前所未有的挑戰，公司仍確認了全年的前景。

羅技還預計，按固定貨幣計算，全年銷售額將平緩成長，增幅為正負5%。