國安局長陳明通今（20）日在立法院外交國防委員會接受國民黨立委曾銘宗質詢時表示，「基本上1年內發生戰爭機率很低」，「如果沒有突發性事件，基本上沒有事，未來1年、2年、3年，蔡總統任期內，我認為都沒有事」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠、警政署副署長李永癸等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

根據《ETtoday》報導，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，「戰爭離我們很遠還是很近」，陳明通表示，中共不放棄武力對台，這是從1949年以降就存在的，台灣的國防建設，無時不刻在面對北京的不放棄武力對台。陳明通也坦言，最近的情勢可以說是二次大戰以來，從來沒有過的情勢。

曾銘宗再問，一年內發生戰爭的機率大約有多少，陳明通則說，「基本上1年內發生戰爭機率很低」，但是很多事情還是要注意，台灣要密切注意突發性事件，「如果沒有突發性事件，基本上沒有事，未來1年、2年、3年，蔡總統任期內，我認為都沒有事」。