歐股周一收在持平。債息的上升和電信業前景的惡化，讓工業類股下跌，抵銷了銀行股和大宗商品相關股票的優異表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.33點或0.07%，為472.21點。在個別股市方面，德股漲0.36%，英股漲0.25%，法股跌0.31%。

油價處於多年高價以及銅價出現彈升，讓礦業股和能源股分別上漲1.8%和1.0%；另外中國庫存的下降，增加了市場對於更多購買的期望。

過去幾周以來，市場一直擔心停滯性通膨的風險，每一次看見油價上升，市場就開始擔心停滯性通膨的捲土重來，TS Lombard策略主管Andrea Cicione表示。

對於英美收緊貨幣政策的預期，債券殖利率上升，讓銀行股受惠，上漲0.8%，來到兩年多高點。

匯豐上漲1.9%。原先市場對該行的不良貸款業務有所擔憂，但匯豐上季獲利意外增加74%，並宣布20億美元股票回購計畫，提振了買氣。

債券殖利率的上升拖累了工業股和公用事業股，因為債息的表現讓這些類股的回報率看起來較不具吸引力。

空中巴士跌1.6%。該公司將其暢銷的A320機型幾乎砍半產量。

電信股跌0.9%。出於低獲利的預期，美銀全球研究對愛立信和諾基亞的評級調整為「減持」，顯示5G市場表現已經見頂。

受到樂觀財報推動，泛歐基準指數在上周收在逾六周的高點。本周重點是幾家重磅公司業績公布和歐洲央行的會議。

據Refinitiv I/B/E/S數據，迄今已公布財報的歐企中，18%企業的業績超過分析師預期；但在一個典型的季度中，約52%企業會超出預期。

義大利裕信銀行跌1.7%。義國政府和裕信結束了有關西雅那銀行(Monte dei Paschi)的收購談判。西雅那銀行也跌2.4%。

西班牙Sabadell銀行漲2.8%。該行董事會拒絕了來自英國合作銀行(Co-operative Bank)的英國子公司TSB的收購要約。