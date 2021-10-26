為持續推動創新，讓人才快速升級，中壽(2823)提前啟動第七屆儲備幹部（MA）招募計畫，透過全新「YOUth LEADership （YouLead）人才培訓方案」，招募人才不論科系、不分組別，更不限人數擇優錄取。

中壽指出，為培育新一代年輕經營梯隊，中壽與開發金打造全新人才培訓方案「YouLead」為期十八個月，以規劃儲備幹部個人職涯發展計畫為其重點。中壽豐富多元的培訓資源，建構完整人才發展地圖及經營管理人才機制，提供年輕世代更高的商業視野、更廣的思考格局，共同引領數位躍升，拓展國際金融版圖。

已邁入第六年的中壽MA計畫，至今延攬超過20位優秀菁英加入，背景囊括保險、財金、資料科學、法律、機械等科系，可謂是一支跨領域又通才的精銳部隊。在面對金融科技、市場環境的巨大變動下，中壽以「跨界」優勢，快速實踐數位及通路轉型，創造許多優質服務體驗。