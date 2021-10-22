經濟部為鼓勵全民力挺因疫情重創的餐飲業，昨(21日)在官方臉書曝光一段最新影片，內容為經濟部長王美花在疫情趨緩、餐飲防疫規定放寬後，邀請「國民女婿」疾管署副署長、中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞到她的愛店吃飯。過程中，羅一鈞還透露曾被民眾誤認為是台北市議員「呱吉」邱威傑的有趣經驗。

一邊用餐、一邊暢談抗疫過程的羅一鈞透露，在2、3月那段期間，很多地方的小劇場都一起有開館，讓大家一起參觀，自己有到南港的一個小劇場聽一場爵士樂的音樂會，很有趣的就是，遇到一位年輕的女生坐在旁邊，都戴著口罩在聽音樂會，對方就突然湊過來講說，「您好，你是不是呱吉(台北市議員邱威傑)」，羅回應「不是」，對方仍堅持說「你就是呱吉，不要再騙我」此時羅一鈞實在沒有辦法，只好拉下口罩亮出真面目，跟對方說「我不是呱吉」，對方則回應「對不起認錯人」。

不只這一次，羅一鈞更說，後來也有一次在路上被人家認成是「呱吉」。他也笑說，能夠被認成是另一個人，有時候也是滿好玩的，「下次可以偽裝成呱吉，在記者會上回答記者的問題。」王美花則認為羅已有知名度，「你現在出去很容易就被認出來了」。羅一鈞回，現在有時候真的會被認出來，「認出我的請不要真的送我東西，不然我會不好意思，領的薪水都是大家納稅人的錢，還是就是做好本分、認真工作」。

經濟部臉書粉專也提到，現在疫情趨緩，約吃飯不用等下次，支持愛店，讓疫情期間辛苦的餐飲業得到協助，現在就約起來。