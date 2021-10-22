「物聯網智造基地」即將成立滿四周年，首度擴大舉辦「台灣智造跨界串聯 – 物聯網智造基地成果展」活動，於10月22日至23日在華山1914文化創意產業園區盛大開幕。活動期間除規劃「健康照護．醫療．生活」及「智慧製造．傳產轉型」兩大展區、七大主題外，更舉辦六場「跨界智造」主題座談會，邀請國內30家企業、專家業者及創新團隊現身分享，包含Y-Box NB-IoT發電機監控裝置、TECH&WATCH機械錶智慧收藏盒、「觀心自在」智慧心臟健康照護物聯網平台等，為下一個物聯網世代標示出創新可期的道路。

在經濟部工業局支持下成立的「物聯網智造基地」，於台北、台中、高雄等地集結超過百名業者、專家籌組服務團隊，全面盤整資源、挖掘創意，串起IoT產品所需要的全階段資源，提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務，完整建構「台灣智造」的技術實作產業鏈。

經濟部工業局電子資訊組副組長呂正欽表示，「物聯網智造基地經過四年的運作，已有不少成果，不僅讓許多創意發想成功商品化，也進一步帶動並串聯國內IoT產業鏈的成形與坐大，創造了多贏局面。」呂正欽也形容，「物聯網智造基地就像是幫助新創團隊IoT產品邁向量產的加強版加速器，以智造基地為核心，串聯軟體、硬體、系統整合、產品設計等資源，主打提供關鍵的技術服務，讓具有潛力的產品突破瓶頸，達到可以量產且成功上市的目的。

活動現場規劃「健康照護．醫療．生活」、「智慧製造．傳產轉型」兩大展區，展示橫跨「健康照護」、「新時代醫療」、「智慧生活」、「數位傳承」、「傳產轉型/遠距維運」、「傳產數位訓練」、「廠房可視化 / 預診斷」等七大產業創新物聯的豐碩成果，並舉辦六場跨界智造主題座談會，邀請國內IC業者、物聯網智造基地服務團、場域業者及智造基地輔導團隊，針對「國產IC AIoT佈局」、「國產IC開源應用」、「IoT跨域應用」、「傳產數位轉型」、「機構鏈結創意挖掘」、「學研專題商品化」等主題分享。同時邀請由物聯網智造基地所培植的16家物聯新創團隊，分享創新育成過程中的成功案例與甘苦經驗。

參與活動展出的廠商十分多元，囊括各種領域的應用。其中，亞國機電所推出的「發電機監控裝置」特別使用國產IC開發，可監控發電機上水溫、油壓、油量及過盤車等數據，並能夠遠端得知多台發電機狀態；為烽科技所開發的「機械錶智慧收藏盒」可針對機芯動力作檢測、安排智慧上鍊，更可透過手機直接顯示，讓照顧機械錶變得簡單又智慧。該產品一路從概念、雛型到準量產，並完成募資，將傳統老師傅的經驗透過科技傳承，也順利獲得獨家專利。另同步展出加速傳統工廠經濟轉型之多項IoT方案，包括「展綠科技智慧鉤錶」、「普格諾斯智能振動溫度感測預診斷系統」及「哈瑪星科技Hama Glove」等。

在醫療與生活照護方面，國立陽明交通大學團隊推出「觀心自在」系統，整合訊號處理及低功率藍牙通訊，提供長時間心電訊號量測，以發展十二導程訊號合成、心房震顫偵測與心肌梗塞偵測等人工智慧演算法，針對心電訊號做分析，打造智慧心臟健康照護物聯網平台，能夠提供即時病症檢測及警示，目前與多家醫院進行IRB合作驗證。

此外，行翼網通的「登山救命器」，可透過主機及子機以「多點超距」的技術進行安全防護，一旦環境惡劣通訊不良時，可協助人們進行互相通訊，更可有效提升在山區遭遇意外時被成功搜救的機率，目前也與消防單位進行相關測試合作。水富士的「O-Care共享機車自動消毒劑」整合國產IC NB-IoT方案將服務連網，當使用者還車時即時啟動車廂/安全帽殺菌、除臭、消毒作業，在這共享經濟與疫情綿延的時代，成為防疫生活的金鑰。

現場還有針對長照的「輔人科技智慧床墊」、「CKfablab枕頭戰」、「大心生物科技高智能成人尿布」、孕期IoT的「澔心科技孕律」、口腔護理「摩弎科技AntiQ智慧牙刷」、精神照護「玉醫科技光感測手環」、穿戴加值「婕崴智能元件電療針織服飾」、生活輔助「國立陽交大THINKLAB社區型快扣式淹水預警系統」等眾多潛力新創的IoT產品。