氣溫降，讓百貨周年慶買氣攀升，遠東百貨4家分店遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百，和新光三越台北天母店今（28日）開打首日都傳出捷報！

消費者持紙本五倍券採買，遠百寶慶自營異國食品館橄欖油箱購買氣高。（遠百提供）

遠百觀察，振興五倍券助攻帶動消費力道，加上氣溫下降，讓消費者對於家用家電及保暖服飾需求增加，可望能衝出5%以上的成長。

遠百板橋中山迎萬聖節，設置黑魔女與鬼修女體驗「網鬼打卡點」。（遠百提供）

遠百寶慶預購期間紙本五倍券單日最高破百萬元，首日業績以化妝品表現最佳、其次是家電家用、超市油品及保健商品等；居家商品dyson吸塵器、清淨機、吹風機，居家淨水器、濾心及自營異國食品館橄欖油箱購也賣得好；有顧客集結14萬元紙本五倍券一次梭哈買化妝品賺回饋。遠百嘉義歡慶30周年，持HAPPY GO卡首4日享30點換300元紅利券，每日限量200份，開館前有大批民眾排隊。

新光三越台北天母店針對氣溫下降，推出多款頂級保養商品與保暖商品組合，早上開店前就吸引許多消費者排隊，手刀搶購天母獨家組合，例如ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組、Sisley全能乳液經典瓶特惠組、LA MER新品自律奇蹟入門組。電視、廚房家電持續熱銷，SONY 65型4K聯網液晶顯示器、飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋 HS2195/50及今年熱銷的iPhone 13等，開店即有數組顧客靠櫃搶購。

遠百嘉義周年慶即日至10月31日首4日持HAPPY GO卡享30點換300元紅利券，每日限量200份，吸引許多人到贈品處兌換。（遠百提供）

高雄大遠百周年慶首日，一早就有不少消費者等著入館消費。（遠百提供）

台北天母店獨家推出首4日持貴賓卡綁定數位五倍券，限量單筆滿千就送千元抵用金，更有消費100萬元贈「i Phone 13 128G」限量5台，開店30分鐘內即兌換完畢。

新光三越台北天母店開店前就有排隊人潮。（新光三越提供）