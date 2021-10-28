低軌衛星題材發酵，昇達科(3491)目前訂單能見度已經上看5個季度，第四季毛利率也可望在40%的基礎上持續向上，今鎖住漲停價113.5元。

昇達科目前低軌衛星商機已經開始發酵，已經帶動其9月單月毛利率40%大關，且第四季會持續向上。昇達科目前主要低軌衛星客戶訂單能見度已經有五季度，預計2022年低軌衛星可望爆發性成長三倍以上、2023年更可望成長80%。

低軌衛星具有訊號傳輸快、低延遲的優勢，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，且其有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航。

近期在5G快速普及下，消費者對影音需求提升，網路品質變得更加重要，加上新冠疫情提升遠距會議、線上教學需求，也成為加快低軌衛星發展的助力。

昇達科已經量產低軌衛星地面站用的多工器，終端收發的正交模轉換器OMT模組以及天線饋源，衛星通訊酬載產品，昇達科也已經積極爭取全球前三大低軌衛星客戶。

低軌衛星對於廠商而言為新市場，可獲得超額利潤，2020年衛星產業營收規模約2710億美元，預估到2022年後會加速成長。對產業來說技術上屬於新應用，且有助於6G發展，目前各國開始積極發展低軌道衛星，美國包含星鏈計畫、kulper，大陸有GW星座計畫，其他如韓國、英國、加拿大皆有發展計畫。