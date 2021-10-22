近期台股呈現區間震盪格局，主要是受到消息面影響。投信法人指出，台股基本面仍相當穩健，股市長多展望不變。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，受惠5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體產值將再創高，台灣半導體供應鏈占有關鍵地位。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝指出，聯準會縮減購債預料將在11、12月啟動。回顧美國上一次縮減購債，發生在2013年，當時市場分三階段反應，分別是開始討論縮減政策的前期、討論縮減政策的後期、政策真正啟動的期間。

曾萬勝指出，第一階段因聯準會表示將縮減購債，導致市場預期政策利率將加速攀升，引發美債殖利率大幅上揚、新興市場資金外流及全球股市下跌。進入第二階段，因市場因過度反應而超跌，加上景氣前景依然看好及市場仍維持較寬鬆的環境，使得全球股市呈現跌深反彈而大幅上漲。到了真正實施縮減購債的第三階段，市場反應已經淡化，股市隨著基本面溫和上漲。

曾萬勝表示，現在處於第一階段後期，短期仍有高檔震盪的壓力。在經濟基本向持續向好下，接下來有機會進入第二階段的跌深反彈，研判目前股市下跌，只是殖利率飆升所致的暫時現象，投資人無須過度驚慌。操作布局上，本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意下跌加碼的機會。