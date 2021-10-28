砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）第三季獲利2.11億元，每股盈餘（EPS）1.15元，2021年前三季EPS達3.59元，已勝過2020年全年的2.88元。隨蘋果新機熱賣、且回顧照往年營收高點都落在第四季，全新對本季不悲觀。

全新第三季EPS為1.15元，毛利率則從上季的43.63％，小幅下滑至42.46％。全新表示，主要因下半年研發單較多、特別是Lidar（光達）等，研發費用較高，加上為犒賞員工、留才，以便發展長期計畫，稍稍影響毛利率表現。而觀察產業面，目前未見到客戶抽單，對第四季展望不變、並不悲觀。

法人指出，全新在砷化鎵市占表現已勝過競爭對手IQE、約10％，堪稱全球砷化鎵磊晶片第一；回顧過往全新營收紀錄，近兩年高點都落在第四季，由目前蘋果iPhone 13暢銷看來，第四季營收有機會較第三季更上一層樓、再創歷史新高。