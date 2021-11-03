被動元件通路商日電貿（3090）公布第三季財報，儘管第三季獲利貼近第二季，然今年前三季獲利6.69億元，較去年同期大幅成長近四成，每股稅後純益3.75元，已經超越2020年獲利3.36元，今年度獲利可望重返三年新高。

日電貿今年配息3.1元，配息率約92％，以今年前三季的獲利進度來看，若維持相當的配息率，日電貿明年度股息可觀。

日電貿為日系鋁電龍頭佳美工的代理商，同時也是全球第二大MLCC在台代理商，獲利極為穩健，儘管今年度被動元件景氣不如2018年的景氣大潮，然日電貿今年前三季仍有超越水準的表現。

日電貿3日公布第三季財報，第三季獲利2.18億元，較去年同期大幅成長23.16％，單季每股稅後純益1.22元，累計今年前三季獲利 6.69億元，較去年同期勁揚39.38％，每股稅後純益3.75元，已賺贏去年度的3.36元，全年獲利有望朝半個股本靠攏，日電貿今年營運將重返2018年以來新高。