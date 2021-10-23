振興五倍券帶動滾滾商機，綁定數位五倍券的好食券也再拉高一波餐飲消費熱潮。經濟部商業司為更進一步提升南台灣餐飲零售店家的數位券商機，與一卡通公司合作自11月1日起至11月30日於台南、高雄及屏東等三個地區推出「暢遊南高屏、振興好食光」振興加碼活動，鼓勵民眾前往，提振疫後地方經濟，同時透過無接觸消費促進在地行動支付的普及使用。

經濟部表示，這次活動民眾只要使用LINE Pay Money於數位振興五倍?店家及好食店家累積消費滿額，就有機會領取最高LINE Pay Money帳戶儲值金23%的回饋，讓民眾好玩、好買、好康多！

這次加碼活動只要活動地區符合振興五倍券使用資格，且已完成導入LINE Pay Money行動支付的店家都適用，同時符合經濟部所公告之「好食店家」特別再加碼，於台南、高雄及屏東等地符合振興五倍?使用範圍之指定店家（部分連鎖型店家不適用），活動期間使用LINE Pay Money累積消費付款滿額1500元，即可享LINE Pay Money儲值金3%回饋，每人最高可回饋150元，總回饋金額為100萬元。其中符合好食券資格店家消費，活動期間只要累積消費金額達500元，可額外再享LINE Pay Money儲值金20%回饋，每人最高回饋150元，總回饋金額更高達400萬元，數量有限，先搶先贏！

準備好規劃您的下一趟旅程了嗎？經濟部邀請大家打開您的LINE Pay Money帶著振興五倍券與好食券前往台南、高雄、屏東探索好吃、好玩、好用的店家購買消費，同時搭配三縣市地方政府推出之加碼優惠活動，中央與地方聯手，讓您的振興五倍券無限放大！