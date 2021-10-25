凌晨地牛翻身！屏東02：17規模4.2地震 最大震度高雄市3級 03:322021/10/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東地震芮氏規模4.2 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，25日2時17分發生芮氏規模4.2地震，地震深度25.1公里，震央位於屏東縣政府北北西方12.0公里（位於屏東縣里港鄉），最大震度高雄市3級。（編輯：曹宇帆）1101025 宜蘭6.5地震 聯電部分機台當機、世界先進疏散人員 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 #地震 #芮氏規模 #屏東 #4.2 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模6.5強震 新北傳6災情 住戶瓦斯外洩、民眾困電梯 15:002021/10/24 生活 地震規模6.5 機捷沿線展開車巡 預估要45分恢復正常營運 14:002021/10/24 生活 受地震影響 台鐵3區間首趟車時速30公里 14:522021/10/24 生活 1小時內3起有感地震 花蓮人：搖到不知道是頭暈還是地震 14:092021/10/24 生活 宜蘭隱沒帶30年來最大強震 氣象局揭規模4餘震機率 14:532021/10/24 生活 機捷14：15恢復正常營運 約1700名旅客受影響 14:392021/10/24 生活 台灣爆6.5強震 在台外國人驚嚇Po巨大裂縫照：腿還在抖 15:032021/10/24 國際 6.5級強震撼台 新北9件災情通報 只差這件沒結案 18:172021/10/24 生活 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 地震當下繼續吃飯 柯文哲：塌下來跑也來不及 16:272021/10/24 政治 地牛翻身！花蓮1小時3起有感地震 女在錐麓古道遭落石砸到腳 14:322021/10/24 生活 生活熱門新聞 淡江大橋八里端主線 25日晚間10時起通車 - 生活 胃食道逆流吃這種藥沒用 醫曝2大NG行為別再做 - 生活 凌晨地牛翻身！屏東02：17規模4.2地震 最大震度高雄市3級 - 生活 - 中央社 準颱風瑪瑙恐今晚生成 對台影響曝光 這3區陰雨繼續下 - 生活 台北象山恐怖50秒地震畫面曝 網驚：101搖晃幅度大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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