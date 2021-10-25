根據中央氣象局最新資訊，25日2時17分發生芮氏規模4.2地震，地震深度25.1公里，震央位於屏東縣政府北北西方12.0公里（位於屏東縣里港鄉），最大震度高雄市3級。（編輯：曹宇帆）1101025

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