奈及利亞地方官員與當地居民今天表示，奈及利亞河流州一處非法煉油廠22日爆炸起火，造成至少25人死亡，當中若干是未成年。

路透社報導，河流州（Rivers）魯穆克佩區（Rumuekpe）官員歐瑪諾（Ifeanyi Omano）表示：「傷亡非常慘重…我們得知25死，我們還無法確認他們的身分。」並說死者當中包括若干未成年。

歐瑪諾與當地居民表示，爆炸發生在22日凌晨，並說死者來自不同的地區。

奈及利亞三角洲盛產石油，當地非法煉油司空見慣，因一貧如洗的民眾私接油管以製造燃油販售獲利，這種煉油的方式非常簡單，就像是燃燒桶裡的原油以提煉燃油，卻非常危險。

奈及利亞是非洲最大的石油出口國，由於民眾私接或破壞油管，官員估計，奈及利亞每天損失20萬桶原油，超過產量的10%，而且諸如此類的破壞與盜油造成當地嚴重的環境汙染。（譯者：曹宇帆）1101025