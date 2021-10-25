《國際產業》前所未見 浦鋼Q3獲利再飆新高 10:512021/10/25 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日，韓國浦項鋼鐵公佈最新第3季財報，因中國大陸供給減少，在鋼價飆升推動下，單季營利又寫下有史以來最佳紀錄。 浦項鋼鐵第3季的淨利為2.63兆韓元約22億美元，年增超過4倍。同時，營利為3.12兆韓元，約26.3億美元，2020年同期僅6700億韓元。至於營收也增44.7%至20.64兆韓元。 中國大陸產能變少，在僧多粥少下鋼價急拉升，因此，浦鋼上季營業利益才會如此亮眼。同時，第3季營利也比市場普遍預估值要多出近1成左右。 《國際產業》特斯拉全自駕軟體10.3版 臨時喊卡 《國際產業》全球大鬧晶片荒 亞洲半導體角色吃重 #營利 #兆韓 #浦鋼 #浦項鋼鐵 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣光罩 Q4營收再戰新高 04:102021/10/25 證券．權證 融程電董事長呂谷清：企業行動化趨勢成形 04:102021/10/25 財經要聞 黑面琵鷺保育季開跑 黃偉哲帶頭賞黑琵 15:492021/10/24 生活 台中國際會展中心 盧秀燕拚2023完工 04:102021/10/23 地方新聞 9月信保融資金額 四個月新低 04:102021/10/25 金融．稅務 廣達機械 秀型鋼加工新機 04:102021/10/25 產業特刊 T1聯盟》硬是要強碰！官辦熱身賽跟PLG同時選在高雄 16:332021/10/23 體育 油價催動 台塑化10月賺翻倍 04:102021/10/25 財經要聞 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 04:102021/10/24 財經要聞 熱門韓劇衍生綜藝節目再續熱度 04:102021/10/24 娛樂新聞 周線連三紅 再戰季線關卡 04:102021/10/23 財經要聞 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 通膨炸彈快要引爆！美企業深陷2大噩夢 消費者慘了 - 財經 陸砸大錢扶植晶片業 2025自主豪願能成功？專家驚爆真實現況 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。