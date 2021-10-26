核四公投領銜人黃士修。（黃士修提供）

距離1218公投不到兩個月，根據台灣民意基金會的最新民調顯示，10月份核四公投民調出現逆轉勝，現四大公投同意率均大於不同意。尤其年輕人對核四更是壓倒性支持，府院高層對此非常焦慮，「民進黨的意識形態操作，我都不知道誰才是出賣台灣國防安全的中共同路人。」

為考量疫情發展、疫苗施打率以及確保投票人投票權益和安全，中選會宣布原定今年8月28日公投改定於12月18日辦理，距離年底公投不到2個月，根據台灣民意基金會民調顯示，「您是否同意核四啟封商轉發電？」這項公投如果明天舉行，您會投同意票或不同意票？」結果發現46.7％投同意票，41.7％投不同意票，3.7％尚未決定，1.3％不投票，6.6％不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利，對極為重視能源政策的蔡政府而言無疑是一個天大的壞消息。

黃士修指出，其實該基金會在4月份的民調，核四公投是不同意率多0.5％，10月份民調卻是核四公投逆轉為同意率多5％，值得注意的是，這些民調是連同蔡總統和蘇內閣聲望一起問，這半年期間，經歷疫情爆發與趨緩，還有10月國慶談話的抗中保台因素再度發酵，蔡總統聲望已經回升，蘇內閣聲望甚至高於半年前的水準，所以在公投議題產生對民進黨有利的連帶效應。

然而在核四公投議題上，10月份民調竟然發生了逆轉，在513和517全國大停電時期，就有類似的民調數據，而且核四領先幅度更大，府院高層對此非常焦慮，尤其年輕人對核四更是壓倒性支持，導致林飛帆等太陽花學運出身的主戰派，想要催年輕人出來反對核四，被高層打回票。

12月18日的核四公投與藻礁公投，不應該陷入民進黨的意識形態操作，社會大眾必須共同面對，台灣缺電問題、電價飆漲壓力、還有國安斷氣危機。「我想起曾經有位美國記者，在專訪後對我說不要讓習近平有機會停台灣的電，我回答他，『我都不知道誰才是出賣台灣國防安全的中共同路人。』