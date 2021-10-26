馬來西亞男星佐伊拉赫曼（Zoey Rahman）日前和家人打掃住處時，在平時很少用的廁所發現異狀，明明很少有人出入但卻很多灰塵，查看下在天花板裡驚見一條大蟒蛇，嚇壞全家人；所幸在民防部隊幫助下，才成功捕捉蟒蛇，而牠足足有50公斤重，並推估因為住處附近有河流和果園，讓他們家變「蛇窩」。

佐伊拉赫曼帥氣壯碩外型受到許多女粉絲喜愛，在抖音和IG都有大票網友支持，平時他也經常分享生活中大小事，親和力十足；日前佐伊拉赫曼在IG曬出兩部驚悚短片，畫面中有幾個人從天花板捉出一條巨蟒，相當震撼，馬上被瘋狂轉發。

事後佐伊拉赫曼道出整件事情經過，在22日晚上他的父親到住處裡很少使用的廁所拿東西，發現地上有很多灰塵，突然覺得有點詭異，於是找了親戚們一起到家裡，檢查廁所有什麼異狀；沒想到打開廁所天花板，裡面居然有一條超肥大的蟒蛇，嚇壞所有人，連忙請來當地民防部隊來抓蛇。

慶幸的是，在民防部隊出動協助下，蟒蛇很快就被收服，而該蛇居然重達50公斤，佐伊拉赫曼也心有餘悸地說，「沒辦法想像牠綑住我家人的樣子」；佐伊拉赫曼透露，家裡附近有河流和果園，本來就時常有小動物在家中出沒，只是沒想到和巨蟒同住長達近兩周時間，全家回想起來都覺得毛骨悚然。