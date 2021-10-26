東生華（8432）表示，新複方新藥RETA19於取證審查過程中，分別遭到默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme，簡稱MSD）及阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca，簡稱AZ）兩間國際藥廠提出專利訴訟。MSD專利訴訟案已由東生華取得勝訴，26日台灣智慧財產及商業法院則宣判與AZ訴訟案判決，東生華將再上訴。此專利訴訟結果並不會影響取證時程，新複方新藥RETA19原訂取得藥證規畫亦未改變。

東生華新複方新藥RETA19的活性成分，分別AZ和MSD產品成分重疊，此兩公司各自擁有產品相關適應症專利權。東生華在提出RETA19上市申請時，已依相關規定分別對AZ與MSD專利提出不侵權聲明（P4聲明），但兩公司仍以其專利權，對東生華提起專利訴訟。

東生華指出，此類紛爭於我國施行專利連結制度後，已有多件學名藥訴訟正在進行中， RETA19所涉及之專利權糾紛，則為國內首宗新複方新藥專利連結訴訟。國際藥廠屢以專利訴訟阻礙台灣製藥業發展，導致台灣新藥上市時間延長及增加研發成本以外，更無法盡早提供更符合經濟效益之藥物供給全民使用。

日前，台灣智慧財產及商業法院已就MSD一案作出判決，由東生華取得勝訴。26日法院判決出爐，東生華將提起上訴二審，但不會影響RETA19取證時程，且官司並無賠償問題，公司營運一切正常，對整體財務與業務並無影響。