國民黨全代會周六登場，將通過黨主席朱立倫的「政策綱領」，以及黨章等相關法規修正草案。文傳會副主委林家興表示，今天中常會通過「政策綱領」草案，首度將氣候變遷、動物權等納入新政綱中，其中兩岸政策部分，延續過去的黨章與黨綱規定外，也將朱立倫提出的「求同尊異」放入政綱中。

國民黨中常會下午討論「政策綱領」草案，會中無異議通過，目標是「護台灣、保民主、拚未來、重返執政」，文傳會副主委林家興會後表示，本次將氣候變遷入憲，階段性達成淨零碳排目標等文字放入政綱中，同時也將維護動物權，加強查緝走私寫入政綱，宣誓國民黨對毛小孩與動物生命權的保護。

國民黨在新政策綱領草案中提出「捍衛民主價值、鞏固共和憲政、重建法治基石」、「擴大國際參與、深化兩岸和平、確保國家安全」、「振興中華文化、發揚台灣魅力、豐沛育樂環境」、「優化工商結構、掌握國際趨勢、融入區域整合」、「追求民生均富、實現公平正義、保障和諧社會」、「確保供電穩定、推動環境永續、強化國土保育」等6大主軸。

至於在兩岸政策部分，林家興說，將延續過去黨章與黨綱的規定，包括堅持「九二共識、一中各表」、「反台獨」、「反一國兩制」等基調，同時也將朱立倫所主張的求同尊異正式放入政綱中。

根據通過的新政策綱領草案中指出，國民黨黨遵守《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》等相關法律規範處理兩岸關係，始終堅決反對「台獨」及「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制。

內文還提到，國民黨將延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九8年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。

此外，中常會也通過黨章修正草案，取消執政與非執政時期指定中常委席次的範圍區別。現行黨章規定，由黨主席指定中常委6至11人，包括黨籍社會賢達或縣市長4人、青年團總團長及全國青工總會長；執政時期則指定黨籍政務官5人。

今天通過的修正草案中，指定中常委席次維持6至11人，由主席指定「本黨同志」、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任；刪除執政時期指定中常委的範圍限制，期盼納入更多專業領域人士參與中常會。