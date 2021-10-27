逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，美股26日四大指數全面上漲，即便收盤漲點大幅收斂、留下實體黑K棒，惟在創下波段新高後，適度拉回修正仍算是健康走勢。此外，美國科技巨擎陸續公布的第三季財報也優於預期，包括臉書、特斯拉、超微財報均亮眼。

反觀台股，大盤27日盤中於平盤之下震盪，惟收盤仍站穩於季線17049.15點之上，短中長期均線將同步扣低，預計均線有望全面走揚，大盤融資水位連增，顯示內資買股的信心已逐步回籠。不過，電子現貨在接近年線關卡前，仍無法一舉突破，研判仍需震盪整理、蓄積力量。

個股方面，本周納入投資組合的欣興，第三季獲利突破上半年總和，財報優於市場預期，股價27日強勢創下歷史新高、漲停鎖住。

美國拜登政府這個月初公布一項政策，讓洛杉磯和長灘港每日24小時、每周七日運作，力求加速積壓貨櫃的去化速度並讓供應鏈恢復順暢，惟效果不盡理想，故現在又推出新政策，兩大港口將對滯溜超過期限之貨櫃，每日將開罰100美金。

不過，貨櫃積壓的問題若非業主刻意為之，而是力所不能及的話，對滯溜貨櫃開罰能否讓物流順暢仍是未知數。而額外增加的罰金也勢必成為攬貨業者或貨主之成本，若轉嫁至消費者，又將變成通膨來源，惡性通膨若未能得到控制，則可能造成經濟傷害。