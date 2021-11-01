啟發投顧分析師楊基政表示，台股1日上漲80點，收在17068點，成交值3254億元，櫃買指數則連4日站穩季線。所謂大軍未動，糧草先行，大盤挑戰9月6日高點前，領先的強勢主流股率先發動攻勢，包括低軌衛星、元宇宙、矽智財（IP）、電動車概念股及高券資比個股等，若有實質獲利更具加分效果，譬如昇達科、昇貿，以及本周納入投資組合的中光電，前三季每股賺進3.77元，震盪再上機會大。

至於新主流中短線乖離過大者可能開始震盪，包含宏達電、康普、美琪瑪、聚和等，投資人可利用震盪拉回創造價差。