聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長26日表示，全球首富、特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）只要捐出2%財產，便能挽救4200萬可能因饑荒而死去的全球民眾，呼籲各國富有人士「站出來」，協助解決全球糧食危機。

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）26日在美國「有線電視新聞網」（CNN）的《鏈結全世界》（Connect the World）節目中，呼籲全球億萬富翁們須立即「站出來」，並特別提到全球最有錢的馬斯克和亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），稱馬斯克淨資產接近2890億美元（約新台幣8.04兆元），只要他捐出名下財產的2.1%，60億美元（約新台幣1670億元）便足以拯救4200萬「若未獲幫助便將沒命」的人們。

畢斯利強調，在新冠肺炎（COVID-19）疫情與氣候變遷等多重危機結合下，許多國家正「敲響饑荒的大門」。如據世界糧食計劃署估計，近期才被塔利班掌控的阿富汗，有高達2280萬人面臨嚴重的糧食危機，約佔該國人口的一半；而2020年11月爆發內戰的衣索比亞，已造成超過200萬人流離失所，而作為主戰場的該國北部泰格瑞省（Tigray），目前更有約520萬人急需糧食援助；另外，瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜等中美洲國家，則在颶風和洪水下損失慘重。

畢斯利指出，世界糧食計劃署等人道組織缺乏資金和資源的狀況，又讓上述區域的危機雪上加霜，呼籲全球富有人士提供協助，讓其能繼續支援各地承受苦難的民眾。