聯亞(3081)第三季財報創上市以來新低，且第四季展望亦保守，儘管公司積極規劃新應用市場以及新產品彌補衰退壓力，但預期這些新產品、新市場策略作為仍需一段時間才會對業績帶來較有意義的營運動能，今日股價表現也相當受到市場關注。

聯亞第三季財報不佳，單季營收僅3.82億，低於市場，主要原因歸咎於6月大陸電信與資料中心客戶面臨缺料問題到9月仍未改善，且矽光產品客戶進展略有推遲，因此，整體營收動能較為疲弱，而單季約1.2億的折舊亦對毛利率造成沉重負擔，10G EML與25G DFB的新產品良率較差也影響毛利率1~2%。總計第三季毛利率33%，單季每股盈餘0.35元，創下上市以來新低。

聯亞第四季持續保守，預計第四季營收與第三季差異不大，5G基礎建設短期內大陸當地需求謹慎看待，前大陸當地供應鏈沒有庫存偏高的問題，較看好2022年之後歐美當地的需求起飛成長性。

新品部分，聯亞搶攻頭戴式裝置市場，聯亞首先供應接收端相關產品，預計最快12月開始量產，以2020年合併營收為計算基礎，希望2022年此業務可佔10%以上的營收比例。