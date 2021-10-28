櫃買中心28日表示，玉山銀行於28日發行16億元之可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，這是玉山銀行繼發行四檔綠色債券後，首次發行可持續發展債券，以落實該公司對環境友善與社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，玉山銀行本次發行的可持續發展債券分為甲、乙二券，發行金額分別為11億及5億元，發行期間為3年及7年，票面利率為0.37％及0.47％，發行公司信評為中華信評twAA+級，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任外部評估機構並出具驗證報告。

債券所募資金在綠色投資計畫部分，主要用於協助廠商發展太陽能、風力發電建置等再生能源之放款；在社會效益投資計畫部分則分為四項：提供偏遠城鄉企業或醫療院所等之融資和金融服務、提供無自有住宅家庭相關優惠房貸、提供危老建築專案貸款以及協助中小、微型企業、青年創業及受疫情影響遭受重大經濟衝擊之企業進行專案貸款。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月實施以來，發行規模已達560億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫、高盛金融國際公司、土地銀行、台灣高鐵公司及玉山銀行所發行。

櫃買中心期望透過永續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內外投資人提供更多元之投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）之「永續發展債券」專區查詢。