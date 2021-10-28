台股千金譜瑞-KY(4966)第三季財測超預期，法說會後外資紛紛出具最新研究報告，對於譜瑞-KY前景看法分歧，日系外資維持積極看法，維持買進評等、目標價2025元，亞系外資則維持目標價2300元、買進評等，但美系外資認為第四季財測有點失望，故維持賣出評等、目標價1532元。

日系外資表示，譜瑞-KY第三季每股賺18.7元，超乎市場預期，且毛利率達到49%，高於財測釋出的44~48%指導，高於第二季度的 47.6%，主要動能來自於商業和電競NB的重定時器，以及來自Tcon/驅動程序的毛利率上升。此外，譜瑞-KY也宣布為員工啟動庫藏股，這可能反映了其積極的2022年前景，故維持買進評等、目標價2025元。

美系外資表示，譜瑞-KY第三季受益於更佳的產品組合，帶動財報表現優於預期，公司也表示目前商用/電競NB需求仍旺，惟注意到譜瑞-KY所公布的第四季財測，有點令人失望，主要可能就是因為受到價格上漲的壓力，特別是來自代工廠方面，且管理層表示不會進行額外的價格調整，故維持賣出評等、目標價1532元。

亞系外資表示，譜瑞-KY第三季財報優異，且釋出的第四季財測也多符合預期。展望到2022年，譜瑞-KY營運動能主要來自於多面向，首先，蘋果在mini-LED的營收貢獻將自今年的3%成長到9%，再者，持續來自於高分辨率顯示PC的收益，以及新領域(汽車)的商機。整體來說，維持譜瑞-KY目標價2300元、買進評等。

展望第四季，譜瑞-KY預估，單季合併營收為美金1.765~1.945億元，幅度為季減7.6%到季增1.83%，合併毛利率落在44.5%~48.5%，合併營業費用為美金3250~3550萬元。