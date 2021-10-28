義大利最大電信商義大利電信(TIM)周三下調了2021年核心獲利財測，反映了市場惡化情形。

義大利電信董事會正在討論可能的組織重整，從集團資產中擷取價值，並請執行長Luigi Gubitosi研究可能的選項。

第三季息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)年減7.6%，為14.6億歐元，低於該公司提供的分析師預期14.7億歐元。

該歐洲第六大電信商第三季國內營收年減3.2%，為31億歐元，符合預期。與其他歐洲同業一樣，義大利電信正力抗國內市場的激烈價格競爭。

義大利電信預計今年EBITDA將出現個位數居中的百分比下跌，而此前預測為個位數低位的下跌。該公司還撤回了今年國內服務營收穩定不變的目標，預期將出現個位數低位的下跌。

義大利電信第二大股東法國維望迪集團(Vivendi)周三指出，儘管業績令人失望，但集團仍將維持對義大利電信支持的承諾。

義大利電信在今年七月曾以與運動串流視頻公司DAZN合作足球賽事轉播，成本推升為理由，撤回了全年核心利益的財測目標。