臺灣企銀落實綠色金融及ESG永續投融資，統籌主辦聚恆科技聯貸案，於28日完成簽約。此次聯貸主要用途為償還2017年聯貸案授信餘額、充實營運及購料週轉金、辦理應收保證款項等相關資金，該聯貸案在華南銀行、彰化銀行、合作金庫、全國農業金庫、國泰世華銀行、凱基銀行、高雄銀行、台中商銀、臺灣銀行等踴躍參貸下，超額認購145％，最終以25億元結案，顯見銀行團對實踐綠色金融的高度認同。

臺灣企銀指出，聚恆科技於太陽能光電領域深耕已逾20年，從開發、規劃、設計、建造、營運、管理到維護，提供一條龍式整合服務，且為全臺首家取得德國萊因運轉維護認證的EPC(大型工程總包公司)廠商。聚恆科技也是臺灣業界首家能對客戶提出「保證發電量」商業模式的系統服務業者，另近年來掌握政府發展綠能商機，積極布局儲能相關業務，投入綠能新興型態「漁電共生」案場開發、建造及維運等項目，擴大太陽光電服務領域，期再創營運高峰。

臺灣企銀為中小企業專業銀行，持續扮演中小企業最佳推手，近日更獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)優等銀行」雙重榮譽。臺灣企銀更積極落實ESG永續發展理念，辦理各項綠色貸款，表現深獲肯定，亦連續8次入選「臺灣永續指數」，未來也將持續打造永續金融生態圈，為臺灣在地的企業提供更完善的服務。